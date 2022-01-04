تتعاون مع دوا ليبا.. بلقيس أول فنانة عربية تمزج موسيقى الشرق بالغرب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبرت النجمة بلقيس فتحي، عن سعادتها بما حققته من نجاحات العام الماضي، مؤكدة أنه كان عاماً سخياً عليها على مستوى العمل، وكذلك المستوى الشخصي، إضافة إلى إعجابها بالعديد من الحفلات التي أحيتها مؤخراً، وأعلنت عن العديد من المفاجآت التي يجري التحضير لها في العام الجديد لمواصلة نجاحاتها.

وظهرت بلقيس، في مقطع فيديو عبر حسابها في “سناب شات”، أكدت فيه أنها بدأت العمل على الجزء الثاني من ألبومها “حالة جديدة”، على أن تبدأ في طرح “التيزر” الخاص بالعمل الأول من الألبوم، مطالبة الجمهور بأن يترقب أعمالها الجديدة في الفترة المقبلة.

وعقبت بلقيس، متحدثة عن تجربتها الموسيقية الجديدة “Crossover”، التي تتعاون فيها مع تطبيق “live now”، حيث تعمل من خلال تلك التجربة على الجمع بين أكثر من نمط غنائي، ما بين موسيقى الجاز والروك أو الموسيقى اللاتينية، منوهة بأنها تستعد لأن تكون هناك حفلات عالمية، من خلال هذا التطبيق.

وأشارت بلقيس إلى أنها أول فنانة في العالم العربي تمزج بين موسيقى الشرق والغرب، وهو ما تهدف إليه من هذا المشروع الموسيقي الجديد، مبينة أنها تعمل مع عدد من نجوم العالم، بينهم ذا ويكند، ودوا ليبا، وغيرهما، مردفة أنها طبقت هذا المشروع كمثل صغير خلال حفل لها في الإمارات مؤخراً، عندما شاركت مع أليشيا كيز أغنية “انتهي” و”in common”.

يذكر أن بلقيس فتحي فاجأت جمهورها، في نهاية العام الماضي، بالإعلان عن خوضها تجربة موسيقية جديدة تبدأ بها عامها الجديد 2022، عبارة عن “كروس أوفر”، وتعتبر من أشهر التجارب الفنية بالعالم، مشيرةً إلى أنه سيتم بث أولى حفلاتها الغنائية من خلال تلك التجربة بدءاً من 18 يناير المقبل، مطالبةً جمهورها بالانضمام لهذه التجربة الحصرية.