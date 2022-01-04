كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 يناير 2022 05:44 مساءً - حسمت الفنانة ” إيمي سمير غانم ” الجدل الذي أثير في الفترة الماضية حول انفصالها عن زوجها الفنان ” حسن الرداد ” بسبب عدم ظهورهما معا في الآونة الأخيرة .
فكشف الفنان حسن الرداد من خلال خاصية الاستوري عبر حسابه على إنستجرام عن باقة الورد التي أرسلتها له زوجته إيمي سمير غانم بمناسبة عيد ميلاده .
وظهرت باقة الورد في الصورة على شكل قلب وتكونت من مجموعة من الورود الحمراء وأرفقت ببطاقة كتب عليها : ” من إيمي سمير غانم ” .
وأعادت إيمي سمير غانم نشر منشور حسن الرداد عبر حسابها على إنستجرام بطريقة الاستوري لترد بذلك وبطريقة غير مباشرة على شائعات انفصالها عن زوجها .
يذكر أن حسن الرداد يتواجد في هذه الأيام بالمملكة العربية السعودية لعرض مسرحيته الجديدة ” في نص الليل ” ضمن فعاليات موسم الرياض .. بينما أدت إيمي سمير غانم قبل أيام مناسك العمرة في بيت الله الحرام .
كانت هذه تفاصيل خبر إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول إنفصالها عن حسن الرداد بهذه الطريقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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