شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال مسرحية "حلم جميل "يختتمون عروضهم بالأقصر وينتقلون إلى قنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح عن سعادته الكبيرة بالنجاح الباهر الذي حققه عرض "حلم جميل" من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بقيادة الفنان أيمن عزب ، ومن إخراج إسلام إمام ، حيث استقبل العرض مع جمهور محافظة الأقصر العام الجديد على مسرح قصر ثقافة الأقصر، ليختتم لياليه بالمحافظة مساء أمس الإثنين.

وشهد العرض إقبالا جماهيريا كبيرا خلال 5 ليال عرض، ويستعد العرض لجمهور محافظة قنا ابتداءً من اليوم الثلاثاء وحتى السبت المقبل 8 ينايرعلى قصر ثقافة قنا، و ذلك استمرارا لخطة البيت الفني للمسرح لتقديم عروض النجوم جنبا إلى جنب مع عروض الشباب داخل القرى والنجوع، و ذلك ضمن مشروع المواجهة و التجوال تحت رعاية الفنانة الدكتور إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وهوالمشروع الذي يقدمه البيت الفني للمسرح، وتشرف على تنفيذه فرقة مسرح المواجهة والتجوال بقيادة الفنان محمد الشرقاوي، و ذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية منها وزارة الشباب و الرياضة ، وزارة التضامن الإجتماعي ، وزارة الداخلية ، الهيئة العامة لقصور الثقافة ، محافظة قنا،و عدد من مؤسسات المجتمع المدني .

و أضاف "مختار " أنه ولأول مرة في تاريخ البيت الفني للمسرح ينتقل هذا العدد من العروض للمحافظات ، حيث قدم البيت الفني للمسرح هذا العام 400 ليلة عرض خارج محافظتي القاهرة و الاسكندرية بما يفوق ال 20 عرض مسرحي، منهم 140 ليلة عرض داخل قرى مبادرة "حياة كريمة"، داعيا سفراء حياة كريمة و كل الداعمين للمبادرة الرئاسية لمتابعة عروض المسرح داخل قرى مصر و نجوعها.

جدير بالذكر أن "حلم جميل "عن رائعة "تشارلى شابلن " وهو عرض غنائى موسيقى استعراضى ،يدور حول شاب صعلوك يجول فى الشوارع ويرى أحد الأثرياء وهو ينتحر ويحاول إنقاذه فيتعرف عليه ويأخذه إلى منزله للعيش معه، وتظهر التباين بين الطبقات وسلوكهم وأفكارهم ويصبح هناك علاقة تكاملية بين الشاب الصعلوك والرجل الثرى.

مسرحية"حلم جميل " من بطولة سامح حسين، سارة درزاوى، عزت زين، أحمد عبد الهادى ، رشا فؤاد ، جلال هجرسي ، ومجموعة من شباب المسرح الكوميدى، من تأليف طارق رمضان ، ديكور حازم شبل ، ملابس نعيمة عجمى، موسيقى هشام جبر ، أشعار طارق على، إستعراضات ضياء شفيق ،وإضاءة أبو بكرالشريف، ومن إخراج إسلام إمام .