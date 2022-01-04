شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد غادة عادل بـ 4 إطلالات مختلفة في أحدث جلسة تصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصعت النجمة غادة عادل، لجلسة تصوير جديدة، وظهرت في جلسة التصوير بـ 4 إطلالات مختلفة حيث ارتدت فستان باللون الوردى "الفوشيا"، أظهرها غاية في الأناقة والجمال، وفستان من الورود و فستان آخر من قطعتين وتغزل متابعيها في جمالها وأناقتها و إطلالاتها الرائعة.

واستطاعت غادة أن تضع اسمها ضمن الصفوف الأولى في الشهرة والنجومية، وقدمت خلال مشوارها الفني الطويل 55 عملا فنيا خطفت به المشاهدين وتربعت داخل قلوبهم بجمالها ورشاقتها وخفة ظلها حتى أنها فتاة أحلام الكثير من الشباب، ولأدائها التمثيلى المتقن بأعمالها التي ظهرت به على الشاشة بالسينما والتليفزيون كان له دور كبير في نجوميتها، فهى مثال للمرأة المكافحة، بدأت مشوارها موديل إعلانات.

وتشارك النجمة غادة عادل، في مسرحية "فى نص الليل" من بطولة حسن الرداد وريم مصطفى، ومحمد عبد الرحمن وسليمان عيد ومصطفى هريدي ومصطفى بسيط ونيللي محمود، وإخراج عمرو عرفة.

"فى نص الليل" عمل مسرحى جديد مستوحى من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر، وهو مشروع جديد يعرض للمرة الأولى فى موسم الرياض، ويعتمد على اعادة تيمات مختلفة قدمها الكاتب الراحل بهجت قمر فيها مزيج من المسرحيات والأفلام والمسلسلات الإذاعية والتلفزيونية، وتم وضعها في قالب مسرحي جديد برؤية مختلفة وعصرية كتبها أيمن بهجت قمر نجل الكاتب الراحل.



لوك جديد لغادة عادل فى احدث جلسة تصوير



غادة عادل فى جلسة تصوير جديدة



غادة عادل



غادة عادل