شكرا لقرائتكم خبر عن نجوى كرم ترد على إجرائها عملية تجميل: وإيه المشكلة إنى أظهر أجمل من الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد ظهورها فى آخر جلسات التصوير بشكل مختلف، قالت النجمة اللبنانية نجوى كرم فى أول تعليق لها على إجرائها عملية تجميل جديدة، إن الإجابة ليست مهمة، ولكن المهم النتيجة التي تظهر للجمهورعبرجلسات التصوير وأعمالها الفنية، واشارت إلى رغبتها الدائمة في الظهور كل مرة أحلى من المرة السابقة.

وفى لقاء تليفزيونى لأحد القنوات الخليجية من خلال برنامج the insider بالعربى، قالت فيه : عبالى أتحلى دايما، عبالى كل سنة جدد عن سنة فبلاقى حالى بلمسات حلوة عم صير أحلى. وردا على سؤال مقدم البرنامج إيلي نخلة حول خضوعها لجراحة تجميل جديدة من عدمه قالت: شو الفرق إذا عاملة عمليات أو لاء؟ يهمنا النتيجة.

وحول نجاحاتها بالعام الماضى، قالت إن كل الذى قدمته كان ضمن التخطيط بأن تمزج بين الماضى والحاضر، واعتبرت مواقع التواصل الاجتماعى خلقت للتسلية والضحك ولكن يجب فى بعض الاحيان أن تستعملها لمصالحك الخاصة وهذا ما فعلته بتقديمها فلتر يوثق كل أرشيفها فى خطوة اعتبرتها لصالح فنها وتاريخها.

وأكدت نجوى أنها بدأت بالتحضير لأعمال جديدة ولكن جميعها تحت التحضير، ورفضت الكشف عن تفاصيلها، بينما أشارت إلى استعدادها لتقديم حفل جديد فى دبى يوم 14 يناير الجاري يجمعها بالنجم العراقى كاظم الساهر، وكانت استقبلت العام الجديد بحفل مع ناصيف زيتون.