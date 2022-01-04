شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوي يشارك فى "هاملت بالمقلوب" على مسرح الدولة بدون أجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان القدير خالد الصاوي لفريق عمل مسرحية "هاملت بالمقلوب" علي مسرح الدولة ، وقررالوقوف بجانب العرض والمشاركة فيه بدون أجر، كإهداء لوزارة الثقافة، والبيت الفني للمسرح.

المسرحية مقرر افتتاحها قريبا على خشبة مسرح السلام، وهى من تأليف د. سامح مهران، وإخراج مازن الغرباوي، حيث يقدم الصاوي شخصية "شبح هاملت" لأول مرة علي المسرح بتقنية 3D مابينج ، والهولوجرام، وهي أحدث تقنية يتم استخدامها في المسرح علي مستوي العالم.

يقول المخرج مازن الغرباوي عن اختياره للفنان خالد الصاوي: كنت أبحث مع فريق العمل منذ فترة عن الفنان الذي سوف يقدم تلك الشخصية، وهي شبح الأب في هاملت، وقمت بالتواصل معه أنا والفنان عمرو القاضي بطل العرض فأبدي اعجابه بالنص المكتوب، وحرفيته ، وقد انتهي الصاوي من تسجيل الأداء الصوتي للعمل ، و خلال أيام قليلة سوف يبدأ تصوير مشاهده ، التي سوف تظهر خلال عرض المسرحية.

ومن جانبه أكد الفنان القدير خالد النجدي ان النجم خالد الصاوي يشارك في هذا العمل كإهداء للبيت الفني للمسرح، وقال: خالد الصاوي فنان كبير وله قيمة عظيمة، ويعلم جيدا قيمة العمل، فهو زميل قديم في الدراسة سواء بالكلية أو الاكاديمية، وقرر مشكورا تحمل المشاركة في العمل حبًا لمنظومة المسرح، مما يعد إضافة كبيرة للمسرحية.

"هاملت بالمقلوب" إنتاج وزارة الثقافة المصرية، قطاع الإنتاج الثقافي، البيت الفني للمسرح ، فرقة المسرح الحديث ، تأليف د. سامح مهران، إخراج مازن الغرباوي، و بطولة: عمرو القاضي، خالد محمود، أيمن الشيوي، وبمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم الشباب.