شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا تشارك صورًا لأشرف زكي وابنتيها: أنتم أعظم حاجة فى عمرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة روجينا مجموعة صور عبر حسابها علي انستجرام، لزوجها الفنان أشرف زكي وابنتاها ، وهما يحتضان بعضهما في دلالة علي مشاعر الحب الصادقه بينهم.



اشرف ذكي وبناته علي انستجرام

وعلقت الفنانة روجينا علي الصور التى نشرتها عبر حسابها علي انستجرام، قائله:" أنتم أعظم حاجه في عمرى".



الفنان اشرف ذكي



اشرف ذكب وبنته



اشرف ذكي وابنته



اشرف ذكي وبناته

وكانت قد هنأت النجمة الكبيرة نبيلة عبيد، الفنان أشرف زكى، نقيب الممثلين، بمناسبة عيد ميلاده، مؤكدة أنها صديق عزيز وجدع فى أخلاقه وشهامته وله معزة خاصة فى قلب كل فنان، مشيرة إنها حضرت حفل عيد ميلاده بالرغم من أنها لا تخرج من بيتها إلا للضرورة منذ تفشى وباء فيروس كوورنا ومتحوراته.

ونشرت نبيلة، عبر حسابها على انستجرام، فيديو لها من أشرف زكى من حفل عيد ميلاده، صحبته بتعليق: "من وقت ظهور الكورونا وما رافقها لاحقا من متحورات وبلاء أزرق، ما بخرجش من بيتى إلا للضرورة وملاقاة الأحبة من الأهل والأصدقاء، ومنها حفل عيد ميلاد الصديق العزيز الجدع فى أخلاقه وشهامته نقيب الممثلين الفنان أشرف زكى، اللى ليه معزة فى قلب كل فنان".

وأضافت نبيلة: "كل سنة وأنت جدع وطيب يا أشرف ويخليك لأسرتك الصغيرة والكبيرة يا نقيبنا، ربنا يحمى الجميع ومساكم جميل يا حلوين".

من جانبها، هنأت الفنانة روجينا، زوجها الفنان أشرف زكى، ومقدمة الشكر لكل حضور حفل عيد ميلاده، قائلة عبر حسابها على انستجرام: "كل سنة وانت سعيد وبخير وبصحة وأنت دايما وسط كل الناس اللى بتحبك، شكرا لكل أصحابى وأخواتى انكم كنتوا مع أشرف فى يوم عبد ميلاده، شكرا أحلى بلبلة أحن وأطيب قلب فى الوسط الفنى".