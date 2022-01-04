شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تهنئ إلهام شاهين بعيد ميلادها: يا عشرة عمرى دائما سعيدة ومرتاحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النجمة يسرا، صديقتها النجمة إلهام شاهين بعيد ميلادها، ونشرت صورة من الاحتفال عبر حسابها على تويتر، وكتبت قائلة:"كل سنة وأنتى جميلة يا إيلى يا عشرة عمرى يارب دائما سعيدة ومرتاحة بحبك".

احتفلت النجمة إلهام شاهين بعيد ميلادها، وسط كوكبة كبيرة من نجوم مصر والوطن العربي، حيث حضر عيد ميلادها أمير الغناء هاني شاكر وزوجته نهلة والكينج محمد منير والديفا سميرة سعيد ويسرا وبوسي، وأنغام ومنة شلبي وهاني رمزي وشريف منير وتامر حبيب ولقاء الخميسي ودينا وفيفي عبده، والإعلامية بوسي شلبي، وغنت الديفا سميرة سعيد بصحبة النجمة إلهام شاهين فيما غنت أيضا بحفل عيد الميلاد الفنانة أنغام، فيما غنا الكينج محمد منير أيضا للنجمة إلهام شاهين بمناسبة عيد ميلادها.

وكانت الفنانة إلهام شاهين قد شاركت متابعيها وجمهورها بمجموعة صور جديدة تجمعها بعائلتها، بمناسبة احتفالات العام الجديد 2022، حيث ظهرت فى الصور مع شقيقها الفنان أمير شاهين، وشقيقتها إيناس، وابنة شقيقتها "إلهام".

من ناحية أخرى، تلتقى النجمة إلهام شاهين، مع المخرجة كاملة أبو ذكرى، للمرة الأولى فى الدراما خلال مسلسل "بطلوع الروح" الذى كان يحمل اسم "اتجاه إجبارى"، والمكون من 15 حلقة، ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، ويشارك فى بطولته منة شلبى، أحمد داوود، أحمد السعدنى وتأليف محمد هشام عبية، لتعود إلهام شاهين إلى الدراما الرمضانية بعد غياب 5 سنوات.

وحققت إلهام شاهين نجاحات مميزة مع كاملة أبو ذكرى على المستوى السينمائى، بعدما قدما سويا فيلمين، هما: "واحد صفر" الذى شارك فى بطولته زينة، نيللى كريم، أحمد الفيشاوى، لطفى لبيب وآرين، و"يوم للستات"، وشارك فى بطولته محمود حميدة، فاروق الفيشاوى، نيللى كريم، أحمد الفيشاوى، إياد نصار، ناهد السباعى وغيرهم، وحصدها العديد من الجوائز بعد عرضهما فى المهرجانات السينمائية المختلفة.