شكرا لقرائتكم خبر عن ريم مصطفى تعتذر عن "مكتوب عليا" أمام أكرم حسنى وهنادى مهنى بدلاً منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذرت الفنانة ريم مصطفى عن المشاركة في بطولة مسلسل "مكتوب عليا" أمام الفنان أكرم حسنى والذي انطلق تصويره اليوم الثلاثاء، للعرض في شهر رمضان 2022، وعلى الفور تعاقد صناع العمل مع الفنانة هنادى مهنى لتقدم الدور، لتكون قائمة أبطال المسلسل كالتالى: أكرم حسنى، عمرو عبد الجليل، أيتن عامر، هنادى مهنى، حنان سليمان، أسامة عبد الله، محمد طعيمة.

وتتواجد ريم مصطفى في المملكة العربية السعودية من أجل عرض مسرحية "في نص الليل" في موسم الرياض الترفيهى، ويشارك في بطولتها غادة عادل، حسن الرداد، محمد عبد الرحمن "توتا" سليمان عيد، مصطفى هريدى، محمد التوب، والعمل مستوحى من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

وقاربت ريم مصطفى على الانتهاء من تصوير دورها في مسلسل "الثمانية" المكون من 8 حلقات للعرض على إحدى المنصات الإلكترونية ويخوض به المستشار تركى آل الشيخ أولى تجاربه في التأليف الدرامى، كما تعاقدت مؤخرًا على المشاركة في بطولة فيلم "جروب الماميز" مع غادة عادل وروبى، بيومى فؤاد، محمد سلام وتأليف ايهاب بليبل واخراج معتز التوني،

أما هنادى مهنى فقدمت آخر أعمالها، حكاية "بدون ضمان" من الموسم الثانى لمسلسل "إلا أنا" على قناة dmc، وشارك في بطولته هاجر أحمد، اسلام جمال، أحمد كشك، أحمد بدير، سلوى عثمان، حنان سليمان، جلا هشام ومصطفى عبد السلام، وعدد من الفنانين الشباب وسيناريو وحوار يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل.