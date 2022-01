شكرا لقرائتكم خبر عن فتح موقع تصوير Game Of Thronesلاستقبال الزوار بدءًا من فبراير المقبل..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم طرح فيديو ترويجى مدته 30 ثانية يتضمن جولة داخل أستوديو المسلسل الشهير Game Of Thrones الذى يتواجد في أيرلندا الشمالية، والذى من خلاله سيتمكن متابعى المسلسل من زيارة الاستوديو الذى تبلغ مساحته 110.000 قدم مربع في مقاطعة داون، ويعد أحد مواقع التصوير الرئيسية للمسلسل .

على أن يتمكن زائري الاستديو من أخذ جولة "خلف كواليس الممالك السبع وما بعدها"، حيث سيتمكنون من التجول بين المجموعات المختلفة بما في ذلك Winterfell، وغرفة العرش في Dragonstone، وساحة Cersei في King’s Landing وغرفة الطعام في Castle Black، ومن المتوقع أن يستقبل الاستديو ما يصل إلى 600 ألف زائر سنويًا، وكشفت الجهات المسؤولة عن الاستديو موعد أنهم سيستقبلون الزوار بداية من فبراير المقبل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

مسلسل Game Of Thrones بدأ عرضه فى عام 2011، وانتهى عرضه في 2019، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.

وكان قد أكد المؤلف جورج أر مارتن إنه "شعر بالقلق" من شبكة HBO بالتزامن مع طرح الموسم الخامس من Game Of Thrones، وفقا للتقرير الذى نشرعلى موقع "nme"، حيث شهد الموسم الخامس ابتعاد المسلسل التلفزيوني عن الورق المكتوب مما دفع الأحداث الرئيسية إلى الأمام مثل لقاء تيريون مع داينيريس.

حيث شاركت مدونة Winter is Coming الخاصة بـ Game of Thrones مقتطفًا من الكتاب القادم Tinderbox: Ruthless Pursuit of New Frontiers، حيث نقل مارتن مخاوفه بشأن الاتجاه الذي كان يسير فيه المسلسل عبر مسؤول بول هاس.