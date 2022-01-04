شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد سهير زكى أول راقصة ترقص على أغانى أم كلثوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الراقصة سهير زكى، اليوم الثلاثاء 4 يناير بعيد ميلادها الـ 77، حيث أنها ولدت عام 1945بمدينة المنصور في محافظة الدقهلية، ثم سافرت إلى الإسكندرية، وبدأت شهرتها في عروس البحر المتوسط، وبعدها انتقلت إلى القاهرة لتنطلق في عالم الفن وتحقق شهرة واسعة جدا.

شاركت سهير زكى بالرقص في العديد من الأفلام السينمائية خلال فترة الستينيات والسبعينيات، ولكنها اكتسبت شهرة كبيرة بسبب رقصها على أغانى كوكب الشرق أم كلثوم، لتكون أول راقصة تقوم بذلك، حيث اختارت أغنية "أنت عمري" ورقصت عليها، ووصل الأمر إلى أم كلثوم التي غضبت من الأمر واتصلت بالموسيقار بليغ حمدي ليتعامل مع الأمر، وبالفعل ذهب بليغ حمدي لكي يرى سهير زكي، ولكنه عندما رآها ترقص طلب من أم كلثوم أن تأتي لتشاهدها أيضا، وبعد استجابتها لذلك الطلب أعجبت بأدائها وأشادت بها.



سهير زكى

شاركت سهير زكي في أكثر من 50 فيلما بين الرقص والتمثيل، أبرزها "للنساء فقط"، "عائلة زيزي"، "سنوات الحب"، "سجين الليل"، "ثمن الحب"، "الحسناء والطلبة"، "حكاية جواز"، "حديث المدينة"، "أول حب" و"أنا وهو وهى"، كما شاركت في اكثر من مسلسل منها: "القط الأسود"، "الرجل ذو الخمسة وجوه"، "الشاطئ المهجور"، و"فرصة العمر".

رقصت في الكثير من الحفلات الهامة أمام المشاهير، مثل حفلات زفاف أبناء جمال عبد الناصر، وأخرى في الاحتفال بحضور الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة، والرئيس الأمريكي ريتشادر نيكسون، وشاه إيران السابق، ووزير الدفاع السوفيتي إبان حكم الرئيس بريجينيف.