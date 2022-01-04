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غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون تفتتح معرض (رؤية) للفنانة مروة عزب

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القاهرة - سامية سيد - تفتتح الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون 7 مساء غدا الأربعاء 5 يناير 2022 معرض " رؤية " للفنان الدكتور  محمد عزب والفنانة الدكتورة مروة عزب بمركز كرمة بن هانئ  " متحف أحمد شوقي " علي كورنيش النيل بالجيزة .

وعن معرضها الأخير " رؤية " قالت : المعرض هو رؤية خاصة للأشياء التي تدور من حولي في الحياة ولكل الأشكال التي تمر بي في حياتي اليومية فقد عبرت عنها من خلال عدة لوحات في هذا المعرض .


معرض رؤية للفنانة مروة عزب

 

الدكتورة مروة عزب أستاذ بالمعهد العالي للسينما قسم الديكور، وعملت بالفن التشكيلي منذ حوالي 6 سنوات وشاركت في معارض عديدة منها ما هو محلي ومنها ما هو دولي ، كما كانت عضو لجنة تحكيم في مهرجان " المحاولة " التابع لقصر السينما ، كما شاركت من قبل في معرض بعنوان "إبداعات نسائية" جاء ذلك فى إطار احتفاء وزارة الثقافة المصرية باليوم العالمى للمرأة ، كما قدمت مؤخرا ورشة بقصر السينما بجاردن سيتي عن مبادئ الديكور السينمائي من خلال مشروع " أبدأ حلمك .. السينما بين يديك " الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة .

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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