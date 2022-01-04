شكرا لقرائتكم خبر عن مها أحمد تحتفل بصور جديدة من عيد ميلاد إلهام شاهين .. تعيشى وتجمعينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل عدد من مشاهير الوسط الفني أمس بعيد ميلاد النجمة الهام شاهين، وكان من بين الحضور الكينج محمد منير والنجوم يسرا، انغام وسميرة سعيد وليلي علوي وفيفي عبده، وزينة، وبوسي، وبوسي شلبي.



تورتة عيد ميلاد الهام شاهين



مجدي كامل ومها احمد وبوسي



منة شلبي ومها احمد



مها احمد وانغام ومجدي كامل



مها احمد وسميرة سعيد ومجدي كامل



مها احمد وسميرة سعيد



مها احمد ومجدي كامل ولقاء الخميسي



مها احمد ومحمد منير



مها احمد

وحضرت أيضا الفنان مها أحمد برفقة زوجها الفنان مجدي كامل، وكشفت مها عن عدد من صور الاحتفال من خلال حساب إنستجرام الخاص بها وعلقت عليها بـ " كل سنه وانتى طيبه يا أحلى إلهام شاهين تعيشي وتجمعينا سنة سعيدة عليكى وعلى كل حبايبنا"

وكشفت مها أحمد في الصور عن "تورتة" عيد الميلاد التي كانت تحمل صورة إلهام شاهين وبوسترات من أشهر أفلامها، كما اتضح من خلال الصور حضور ايضا النجمتان منة شلبي ولقاء الخميسي .

وكانت الفنانة إلهام شاهين قد شاركت متابعيها وجمهورها بمجموعة صور جديدة تجمعها بعائلتها، بمناسبة احتفالات العام الجديد 2022، حيث ظهرت فى الصور مع شقيقها الفنان أمير شاهين، وشقيقتها إيناس، وابنة شقيقتها "إلهام".

من ناحية أخرى، تلتقى النجمة إلهام شاهين، مع المخرجة كاملة أبو ذكرى، للمرة الأولى فى الدراما خلال مسلسل "بطلوع الروح" الذى كان يحمل اسم "اتجاه إجبارى"، والمكون من 15 حلقة، ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، ويشارك فى بطولته منة شلبى، أحمد داوود، أحمد السعدنى وتأليف محمد هشام عبية، لتعود إلهام شاهين إلى الدراما الرمضانية بعد غياب 5 سنوات.

وحققت إلهام شاهين نجاحات مميزة مع كاملة أبو ذكرى على المستوى السينمائى، بعدما قدما سويا فيلمين، هما: "واحد صفر" الذى شارك فى بطولته زينة، نيللى كريم، أحمد الفيشاوى، لطفى لبيب وآرين، و"يوم للستات"، وشارك فى بطولته محمود حميدة، فاروق الفيشاوى، نيللى كريم، أحمد الفيشاوى، إياد نصار، ناهد السباعى وغيرهم، وحصدها العديد من الجوائز بعد عرضهما فى المهرجانات السينمائية المختلفة.