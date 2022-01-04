محمد عز يعلن انتهاء تصوير "وأنسى روحي وياك - نصيبي وقسمتك 4" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلن الفنان محمد عز، انتهاء تصوير حكاية "وأنسى روحي وياك" من مسلسل "نصيبي وقسمتك 4".

ونشر عز، صورا من آخر يوم تصوير، وعلّق عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "الحمد لله رب العالمين.. فركش حكاية (وأنسى روحي وياك).. من أصعب الأعمال اللي صورتها في حياتي.. وبرضو من أمتع الحاجات اللي صورتها في حياتي.. ومن أجمل الكواليس".

أضاف: "شكرا المنتج أستاذ أحمد عبد العاطي.. شكرا أستاذ وليد الحسيني.. وشكرا كل الأبطال رجال الإنتاج على الاحترام والرقي.. شكرا أستاذ عمرو محمود ياسين وأتمنى أكون كنت قد الثقة.. شكرا من كل قلبي على كل حاجة للمخرج الأستاذ عصام نصار أنت مكسب كبير أوي للدراما.. شكرا كل الأبطال قسم الإخراج الأساتذة مصطفى الجمال وضياء ومأمون ورشا وقسم الإخراج فرد فرد.. شكرا المخرج المنفذ الأستاذ أحمد عمر".

تابع: "ألف شكر مدير التصوير الأستاذ هيثم ناصر تسلم إيديك وعينيك وكل قسم التصوير.. شكرا رجالة الإضاءة فرد فرد.. شكرا كل الأقسام الماكيرة الشاطرة بوبا دياب.. والكوافير إسماعيل الإسكندراني.. ومهندس الصوت محمد زكريا.. شكرا قسم الديكور والإكسسوار".

استكمل: "شكرا شكرا زمايلي وأساتذتي اللي اشتغلت واستمتعت جنبهم.. شكرا النجمة المكسب الكبير جدا شخصيا وإنسانيا بالنسبالي ميرهان حسين.. شكرا أستاذتي الأساتذة أيمن عزب وإسماعيل فرغلي وإيمان سيد وعلي الطيب ومروة الأزلي وعلي محمد وكريم مغاوري ولورا.. شكرا كل فرد اشتغل وتعب في ظروف صعبة جدا".

اختتم: "شكرا أخواتنا السواقين والعمال ورجالة الخدمات اللي شايلينا.. وأخيرا شكرا بيبو أخويا اللي في ضهري وساندني.. الحمد لله رب العالمين ويارب نكون قدمنا عمل يسعدكم".

حكاية "وأنسى روحي وياك" ضمن حكايات الجزء الرابع من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، وهي الحكاية السادسة من المسلسل الذي يعرض على قناتي on وon drama في حكايات تهم الرجال على غرار الحكايات التي تناقش قضايا المرأة.