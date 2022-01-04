تفاصيل فيلم "الجريمة" لأحمد عز ومنة شلبي.. القصة والأبطال وموعد العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

يقام مساء اليوم الثلاثاء، العرض الخاص لفيلم "الجريمة" للنجم أحمد عز، بإحدى سينمات التجمع الخامس، قبل طرحه في جميع دور العرض غدا الأربعاء الموافق 5 يناير الجاري، لينافس في موسم أفلام رأس السنة 2022.

تفاصيل فيلم الجريمة

تدور أحداث فيلم "الجريمة"، في إطار بوليسي تشويقي حول جريمة قتل، في فترة السبعينات، وخلال الأحداث يعاني أحمد عز من الهلوسة، ليدخل أحد المستشفيات، ولكنه يهرب منها، فهو مجرم محترف يرتكب العديد من الجرائم لصالح بعض أصحاب النفوذ، ويتورط في جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة، ويدخل في صراع مع هؤلاء الأشخاص.

أبطال فيلم الجريمة

فيلم "الجريمة" بطولة النجوم: أحمد عز، منة شلبي، ماجد الكدواني، سيد رجب، رياض الخولي، نبيل عيسى، محمد الشرنوبي، ميرنا نور الدين، وناردين فرج، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، تأليف وإخراج شريف عرفة، وإنتاج هشام عبد الخالق.

بوسترات فيلم الجريمة

وطرحت شركة الماسة للإنتاج الفني، المنتجة لفيلم "الجريمة"، بوسترات العمل قبل أيام، البوستر الرسمي يتصدره الثلاثي أحمد عز ومنة شلبي وماجد الكدواني، وبوسترات منفردة للنجوم: أحمد عز، منة شلبي، ماجد الكدواني، سيد رجب، رياض الخولي، محمد أبو داوود، محمد جمعة، محمد الشرنوبي، نبيل عيسى، وميرنا نور الدين.

إعلان فيلم الجريمة

كما طرحت الشركة، الإعلان الرسمي لفيلم "الجريمة" قبل طرحه في دور العرض، وهو العمل الثاني الذي يجمع أحمد عز والمخرج شريف عرفة بعد فيلم "الممر".

موعد عرض فيلم الجريمة

ويعرض فيلم "الجريمة" لأحمد عز ومنة شلبي، في السينمات، بداية من يوم 5 يناير، لينافس في موسم أفلام رأس السنة 2022، تحت تصنيف عمري "+16".