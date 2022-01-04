للمرة الأولى .. زياد برجي يكشف عن خلافه الشخصي مع فنانة شهيرة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 يناير 2022 03:50 مساءً - كشف الفنان ” زياد برجي ” عن وجود خلاف ” شخصي ” بينه وبين الفنانة ” مايا دياب ” وهو السبب في حذفه لأغنيتهما الديو التي تحمل إسم خسرنا بعض ” ,

فقال زياد برجي خلال استضافته ببرنامج ” ألبوم حياتي ” أنه كانت تجمعه صداقة قوية بمايا دياب ترجع إلى فترة برنامج ” استوديو الفن ” .. وأن الأعمال التي قدمها معها تستند إلى هذه الصداقة .

وأضاف زياد برجي أن هذه الصداقة لم تعد موجودة في الوقت الحالي دون أن يكشف عن تفاصيل الخلاف بينهما مكتفياً بالقول إنه “شخصي” جداً .

وتابع : ” هذه الصداقة لم تعد موجودة حالياً .. ما دفعني إلى حذف الأغنية الديو من قناتي الرسمية في موقع يوتيوب والتي تم إطلاقها في عام 2019 وهي من كلمات أحمد ماضي وألحاني أنا وتوزيع هادي شرارة ” .