كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 يناير 2022 02:57 مساءً - أعربت الفنانة ” سمية الخشاب ” في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر عن غضبها واستيائها من واقعة وفاة فتاة مصرية تدعى ” بسنت خالد ” .
والتي أقدمت على الانتحار بعد تعرضها للابتزاز الإلكتروني من جانب أحد الأشخاص الذي قام باستخدام صورة وجهها وتركيبها على صور مخلة لإجبارها على التعرف عليه .
وعندما رفضت الفتاة هذا الأمر قام بنشر الصور بين سكان القرية مما دفعها إلى التخلص من حياتها بسبب الضغوط النفسية التي تعرضت لها وحالة الاكتئاب التي مرت بها وشعورها بالظلم .
وعلقت سمية الخشاب على هذه الواقعة في تغريدتها قائلة : ” أنا مضايقة جدا عشان بسنت ومش عايزة دواعش عندي على الاكونت بتاعي .. أي حد هيبرر اللي حصل معاها يروح ينضم لداعش وميتابعنيش .. الله يقرفكم ” .
كانت هذه تفاصيل خبر سمية الخشاب : ” مش عايزة دواعش عندي .. الله يقرفكم “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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