الفضيحة الجنسية تهدد الأمير أندرو في المنفى الداخلي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: أفادت وسائل إعلام بريطانية أنه “قد يُطلب” من الأمير أندرو، شقيق الأمير تشارلز، التخلي عن لقب “دوق يورك” في حال خسر الدعوى القضائية الّتي رفعتها ضده فيرجينيا غوفري بتهمة الاعتداء الجنسي.

ويواجه دوق يورك التدقيق الجنائي مرة أخرى، وذلك بعد إدانة صديقته السابقة غيسلين ماكسويل بتهمة الاتجار بالجنس الأسبوع الماضي.

ووفقاً لصحيفة صنداي تايمز، فإن رجال البلاط الملكي يعملون على إيجاد حلول حول ما يجب فعله إذا خسر الأمير أندرو الدعوى المدنية التي رفعتها ضده فيرجينيا غوفري في أيلول 2021، والّتي تزعم أنها أُجبرت على ممارسة الجنس مع الدوق ثلاث مرات أثناء تعرضها لسوء المعاملة من قبل صديقه جيفري إبشتاين.

وبدوره، فإن الدوق ينفي نفياً قاطعاً هذه المزاعم ويصرّ على أنه “لا يتذكر أبداً أنه قابل هذه السيدة”. كما يأمل محاموه أن يتمكنوا من إقناع القاضي برفض القضية.

وبالتالي، فقد نقلت صحيفة صنداي تايمز عن مصادر ملكية قولها إن الدوق قد يُطلب منه “التخلي عن لقبه” إذا خسر القضية. كما نُقل عن المصدر قوله إنه سيُطلب من الأمير أندرو التخلي عن رعايته المتبقية للجمعيات الخيرية ولن يتمكن من السفر إلى الخارج بسبب “خطر تسليم المجرمين”، الأمر الّذي قد يؤدي إلى عزله في “المنفى الداخلي”.