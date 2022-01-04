أمل عرفة تطل من كواليس “حوازيق”.. ما علاقة عمر كمال؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: بدأ المخرج رشاد كوكش، تصوير العمل الاجتماعي الكوميدي الجديد الذي يحمل عنوان “حوازيق”، من إنتاج شركة “أفاميا” والإشراف العام لفراس الجاجة، وتأليف وسيناريو زياد ساري.

وتدور أحداثه حول قصة عائلة تضطرها الظروف الاقتصادية المتردية إلى استئجار غرفة في فندق “مزهرية غربة”، وتبدأ حينها المغامرات مع كل حلقة جديدة.

وشاركت الفنانة السورية أمل عرفة، جمهورها مقطع فيديو، من داخل كواليس تصوير مشهد كوميدي، وظهرت بشخصية أم ناريمان، وهي سيدة محجبة.

وخلال المشهد، قالت إنها سترقص على أنغام “بنت الجيران”، للمطربين عمر كمال وحسن شاكوش، وقالت: “إذا رغبت في الرقص، هل أرقص مثلاً على رباعيات الخيام، بالتأكيد لا، سأرقص على بنت الجيران”.

ويشارك في بطولة العمل سلمى المصري، وائل رمضان، علا باشا، زينة بارافي، رونالدو خزوم، وفاتح سلمان، سوزان نجم الدين، أيمن رضا، شكران مرتجى، وأسامة الروماني.