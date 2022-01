برنامج عائلة كارداشيان يعود بموسم جديد في 2022

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت قناة “Hulu” -على موقع يوتيوب- الفيديو الترويجي القصير الخاص ببرنامج “الكارداشيان – The Kardashians”، بطولة كريس جينر، إلى جانب عائلتها المؤلفة من كيم، وكلوي وكورتني كارداشيان، وكيندال وكايلي جينر، في الموسم الجديد المقرر طرحه في عام 2022.

وأُرفق بالفيديو تعليق جاء فيه : “عندما ينتهي العد التنازلي للعام الجديد، يبدأ العد التنازلي للموسم الجديد” إشارة إلى أن البرنامج سينطلق في وقت قريب جداً تزامناً مع بداية العام.

ومن المؤكد أن البرنامج سيحمل الكثير من الأخبار والمشاهد الحماسية؛ نظراً لأن العائلة تمر بفترة مميزة مؤخراً، حيث إن كايلي تنتظر طفلها الثاني، وكورتني أعلنت خطبتها مؤخراً، بينما تعيش كيم كارداشيان قصة حب جديدة بعد انفصالها عن زوجها كايني ويست.

وكان برنامج “عائلة كارداشيان – Keeping Up With the Kardashians” قد انتهى مؤخراً بعد 20 موسماً؛ حيث تم عرضه لأول مرة في 14 من أكتوبر من عام 2007.

وحظي البرنامج في خلال هذه الفترة باهتمام الناس، وبخاصة أنه كان يُصور على طريقة كاميرا الواقع، كما أنه تعرض لانتقادات شديدة منذ عرضه الأول بسبب الدرجة العالية من التركيز على مفهوم “الشهرة” وتلفيق بعض جوانب قصته، لكن في الوقت ذاته تمكنت الأسرة من جذب الجمهور، وأصبحت الأخوات وأمهن حديث الصحافة دائماً والأكثر شهرة.