بمناسبة اليوبيل البلاتيني.. جزيرة في أستراليا على اسم الملكة إليزابيث

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كجزء من الاحتفالات بمناسبة اليوبيل البلاتيني للملكة “إليزابيث”، سيتم تسمية جزيرة في أستراليا باسم الملكة تكريماً لها بمناسبة مرور 70 عاماً على اعتلائها العرش هذا العام.

وستصبح جزيرة آسبن، الواقعة في بحيرة بيرلي جريفين في العاصمة الأسترالية، كانبرا، جزيرة الملكة “إليزابيث الثانية” في يونيو 2022 حيث ستقام الاحتفالات الرئيسية بمناسبة الذكرى السبعين لإعتلاء الملكة العرش.

وستصدر الدولة أيضاً مجموعة من الطوابع التذكارية والعملات المعدنية الخاصة للذكرى. ومن الأمور المركزية للاحتفالات إضاءة المباني ومنارة الملكة في كانبرا، وفي جميع أنحاء البلاد.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي “سكوت موريسون”: “سبعون عاماً من الخدمة هي حقاً إنجاز هائل، ونحن فخورون بالانضمام إلى دول الكومنولث الأخرى للاحتفال بهذا الإنجاز”.

وأضاف: “لطالما كانت الملكة تحمل عاطفة عميقة واتصالاً وثيقاً بشعب أستراليا… نخطط لعقد مجموعة من الأحداث لتتزامن مع التواريخ الرئيسية طوال عام 2022، لإظهار احترامنا وتقديرنا لسبعة عقود من الخدمة”.

كما سيشمل الاحتفال إعادة تسمية جزيرة أسبن إلى جزيرة الملكة “إليزابيث الثانية” وتخصيص حدائق مائية جديدة للملكة “إليزابيث” في مكان قريب.

الجزيرة المختارة هي موطن كاريلون الوطني، وهو برج الجرس الذي قدمته بريطانيا إلى أستراليا للاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس كانبرا عاصمة للأمة، وافتتحته الملكة في عام 1970.

تم التخطيط لأحداث اليوبيل البلاتيني الأخرى في جميع أنحاء أستراليا طوال عام 2022 مع توقع إعلانات جديدة قريباً.

في هذا العام، 2022، ستصبح الملكة “إليزابيث” أول ملكة بريطانية تحتفل باليوبيل البلاتيني، بعد سبعين عاماً من الخدمة، حيث اعتلت العرش في 6 فبراير 1952 عندما كانت تبلغ من العمر 25 عاماً.