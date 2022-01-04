إيما واتسون تعلن تضامنها مع فلسطين: نعيش على أرضية مشتركة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعربت الممثلة العالمية إيما واتسون، عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني، مثيرة بذلك ردود فعل إسرائيلية غاضبة.

وأعادت الممثلة البريطانية التي اشتهرت بتجسيد دور هيرميون غرينجر، في سلسلة أفلام “هاري بوتر”، نشر تدوينة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، لناشطة تدعى سارة أحمد، على حسابها في تطبيق إنستغرام.

وللممثلة البريطانية، المولودة في فرنسا 64.2 مليون متابع، على حسابها في إنستغرام. وتظهر في التدوينة صورة لعشرات الفلسطينيين وعليها عبارة “التضامن فعل”.

وتعليقًا على التدوينة التي أعادت واتسون نشرها، الإثنين، كتبت الناشطة سارة أحمد: “لا يفترض التضامن أن كفاحنا هو نفسه، أو أن ألمنا هو نفسه، أو أن أملنا في المستقبل نفسه”.

وأضافت: “التضامن ينطوي على الالتزام والعمل بالإضافة إلى الاعتراف بأنه حتى لو لم تكن لدينا نفس المشاعر أو نفس الحياة أو نفس الأجساد، نحن نعيش على أرضية مشتركة”.

وليست هذه التدوينة الأولى من قبل فنانة عالمية تضامنا مع الشعب الفلسطيني، فقد سبقها الكثير من التدوينات في الماضي.