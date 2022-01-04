إيمي سمير غانم ترد على شائعة طلاقها من حسن الرداد بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

ردت النجمة إيمي سمير غانم، على شائعة طلاقها من زوجها الفنان حسن الرداد، بطريقة غير مباشرة.

وأرسلت إيمي سمير غانم باقة ورد حمراء إلى زوجها حسن الرداد، بمناسبة عيد ميلاده والذي حل يوم 2 يناير الجاري، ويتزامن مع عرض مسرحيته الجديد "في نص الليل" في موسم الرياض بالسعودية.

ونشر الرداد، صورة باقة الورد التي تحمل بطاقة مكتوب عليها: "من إيمي سمير غانم"، عبر خاصية "ستوري إستجرام"، مصحوبة بإيموجي قلب، وهو نفس ما فعلته زوجته إيمي سمير غانم.

ونفى الفنان حسن الرداد مؤخرا، ما تردد حول انفصاله عن زوجته النجمة إيمي سمير غانم، وقال في تصريحات له بنهاية ديسمبر الماضي: "كلام سخيف وفاضي.. السوشيال مش وراها غير سيرة الناس".

وفي مطلع يناير الجاري، رد الفنان حسن الرداد، مجددا على شائعات انفصاله عن إيمي سمير غانم، بطريقة غير مباشرة، ونشر مقطع فيديو له من الرياض وجه خلاله رسالة لـ"إيمي"، قائلا" "الجو تحفة جداً في البوليفارد، عايز أبعت رسالة كبيرة جداً لزوجتي العزيزة إيمي سمير غانم بقولها إن شاء الله نبقى مع بعض السنة الجاية هنا ونعمل عرض مع بعض".

وأدت الفنانة إيمي سمير غانم، قبل أيام، مناسك العمرة في بيت الله الحرام، بصحبة شقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم.

وتعرض لحسن الرداد حاليا مسرحية "في نص الليل"، من عالم الراحل بهجت قمر، في موسم الرياض، مع النجوم: غادة عادل ومحمد عبدالرحمن وريم مصطفى وسليمان عيد ومصطفى هريدي ومصطفى بسيط ونيللي محمود، إنتاج شركة ABK media Bahgat kamar.