أول ظهور لـ زينة بعد أزمتها الصحية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

شهد احتفال الفنانة إلهام شاهين، بعيد ميلادها الذي يوافق يوم 3 يناير من كل عام؛ حضور كوكبة من نجوم الفن الذين حرصوا على تهنئتها.

ومن بين الحضور، الفنانة زينة رضا، في أول ظهور لها بعد مرورها بوعكة صحية، حيث كشفت مؤخرا عن إصابتها ببرد شديد هي ووالدتها وأولادها، وطالبت جمهورها بالدعاء لها.

ونشرت المذيعة بوسي شلبي، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو من الاحتفال مع الفنانة زينة، والتي حرصت على تقبيل "بوسي" وتهنئة الجمهور بحلول العام الجديد 2022، وفي الخلفية كان يُلعب مهرجان "حبيبتي افتحي شباكك أنا جيت" لحسن شاكوش وياسمين رئيس.

الفنانة زينة، شاركت جمهورها، في 19 ديسمبر الماضي، مقطع فيديو من داخل منزلها، ويبدو عليها الإرهاق والتعب الشديد، وقالت فيه: "عمري ما جالي دور برد كده في حياتي، البيت كله تعبان دور برد غير طبيعي، أول مرة ومن أنا طفلة أسخن ويعملولي كمادات، ومش قادرة أفتح عينيا".

ووجهت رسالة إلى جمهورها تدعوهم إلى توخي الحذر، قائلة: "خلو بالكم عشان الموضوع مبقاش هزار"، وعلقت على الفيديو: "يارب اشفينا أنا وولادي وأمي واشفي كل مريض".

يذكر أن آخر أعمال زينة مسلسل "كله بالحب"، في رمضان 2021، مع النجوم: أحمد السعدني، صابرين، ريم البارودي، سامر المصري، هالة فاخر، يوسف عثمان، وغيرهم، من تأليف محمد الشخيبى، وإخراج عصام عبد الحميد.