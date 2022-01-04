تفاصيل العرض.. ياسمين رئيس مع دينا الشربيني في مسرحية "أحفاد ريا وسكينة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تشارك النجمة ياسمين رئيس، في أول عمل مسرحي لها من خلال عرض "أحفاد ريا وسكينة"، والذي تتعاون فيها مع النجمة دينا الشربيني.

مسرحية "أحفاد ريا وسكينة" من تأليف أحمد شاكر ومصطفى حسني، إنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، إشراف فني هادي الباجوري، ومن إخراج سامح بسيوني.

وتقدم ياسمين رئيس خلال المسرحية، شخصية "بوسي شوكت لاظلو" التي تنتقل من حياة الدلع والسيارات والرفاهية والتسوق، إلى درب حارة المهابيل، حيث تصطدم بحياة شعبية لم تعيشها من قبل.

وعلى المستوى السينمائي، تنتظر ياسمين رئيس، عرض فيلمها "قمر 14" في دور العرض السينمائية، بعد عرضه العالمي الأول بالدورة الماضية من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، بجانب فيلمها "جارة القمر" والذي تنتظر إطلاقه قريبًا في دور العرض.

وعلى الصعيد الدرامي، قدمت ياسمين رئيس مسلسل "60 دقيقة"، والذي عُرض حصريًا على منصة شاهد vip.