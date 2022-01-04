مهرجانات وغناء ورقص.. 20 صورة لنجوم الفن في عيد ميلاد إلهام شاهين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

احتفلت الفنانة إلهام شاهين، بعيد ميلادها الذي يوافق يوم 3 يناير من كل عام، بحضور كوكبة من نجوم الفن.

ومن بين النجوم الذين حضروا الاحتفال، ليلى علوي، سميرة سعيد، أنغام، نيللي، يسرا، هاني شاكر، محمد منير، شريف منير، تامر حبيب، فيفي عبده، أمير شاهين، وزينة وغيرهم.

ونشرت المذيعة بوسي شلبي، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، عدة مقاطع فيديو من الاحتفال، وظهر فيها غناء الكينج محمد منير أغنيته الشهيرة "علي صوتك"، وغناء أنغام "ونفضل نرقص"، وغناء الجميع "انزل يا جميل" للفنان وليد توفيق.

كما ظهرت الفنانة زينة في أحد الفيديوهات مع بوسي شلبي، في أول ظهور لها بعد أزمتها المرضية، وفي الخلفية كان يُلعب مهرجان "حبيبتي افتحي شباكك أنا جيت" لحسن شاكوش وياسمين رئيس.

إلهام شاهين من مواليد 3 يناير 1960، في حي مصر الجديدة بالقاهرة، درست المرحلة الابتدائية بإحدى مدارس الراهبات الفرنسية، حصلت على درجة البكالوريوس من قسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1982، وبدأت حياتها الفنية عندما قدمها المخرج كمال ياسين في مسرحية "حورية من المريخ" في نهاية السبعينيات.

قدمت إلهام العديد من المسلسلات، منها: "أخو البنات، قال البحر، حتى لا يختنق الحب، ليالي الحلمية، نصف ربيع الآخر، البراري والحامول، الحاوي، سامحوني ما كانش قصدي، مسألة مبدأ، قصة الأمس" وغيرها، كما قدمت العديد من الأفلام السينمائية، ومنها: "أمهات في المنفى، رمضان فوق البركات، الهلفوت، الجنتل، سوق المتعة، يا دنيا يا غرامي، الجنتل، يوم للستات، هز وسط البلد" وغيرها.