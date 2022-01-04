نيللي كريم: أول زيجة في حياتي كانت من ورا أهلي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قالت الفنانة نيللي كريم، إنها زيجتها الأولى كانت من وراء أهلها، لافتة إلى أنها لا تأخذ رأي أحد في علاقاتها.

وبسؤالها حول رأي أولادها في زواجها من لاعب الإسكواش هشام عاشور؛ قالت: "بصراحة أنا عمري ما باخد رأي حد من وأنا صغيرة، أنا في فاكرة إني في جوازتي الأولى اتجوزت من ورا أهلي ومأخدتش رأي حد، أنا متعودة إني ما دام قررت يبقى هنفذ".

أضافت نيللي، خلال حلولها ضيفة على برنامج "بصراحة مع" أمام النجمة اللبنانية مايا دياب عبر قناة "MBC 1": "أولادي أنا عارفة أنهم بيحترموا قراراتي، أو حتى لو في نقاشات بينا بيبقوا عارفين إن محدش هيؤثر عليّا".

ومن ناحية أخرى تخوض نيللي كريم السباق الرمضاني 2022 بمسلسل "فاتن أمل حربي"، ويشاركها بطولة العمل النجوم: فادية عبدالغني، وفاء عامر، شريف سلامة، أحمد حاتم، محمد ثروت، خالد سرحان، وهو من تأليف إبراهيم عيسى ومن إخراج محمد جمال العدل، ومن إنتاج شركة "العدل جروب".