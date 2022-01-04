فيديو| مايا دياب ونيللي كريم تبكيان على الهواء.. ما السبب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

بكت الفنانة اللبنانية مايا دياب، بعد تطرقها للحديث عن أزمات وطنها لبنان على الهواء.

وحلت مايا، ضيفة على برنامج "بصراحة مع" أمام النجمة نيللي كريم عبر قناة "MBC 1".

وقالت مايا، حول حادث مرفأ بيروت الذي وقع بمرفأ بيروت في الرابع من أغسطس من العام 2020: "هذا الحادث كسرنا وغيّرنا وما راح أتخطاه في حياتي، اللي صار كتير صعب، فاجعة، دم ودمار وهو الأكثر ألما في حياة اللبنانيين".

أضافت باكية: "ياريت الحادث كان أخر شيء بشع عم يصير في بلدي، ولكن بعده بلدي عم يدمر لهذه الدقيقة، وكل حياتي تغيرت بعد هذا الحادث"، وتأثرت أيضا نيللي كريم بعد حديث "مايا" وبكت هي الأخرى.

يذكر أن أخر أعمال مايا دياب أغنية "أكتر شوية" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع هادي شرارة، إنتاج حمدي بدر، وإخراج جاد شويري.