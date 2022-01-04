مليون مشاهدة في ساعات.. ماجد المهندس يحصد النجاح في “مشتاقلك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حققت أغنية “مشتاقلك” من أشعار معالي المستشار تركي آل الشيخ وغناء النجم ماجد المهندس أكثر من مليون مشاهدة بعد 24 ساعة فقط على صدورها على قناة “روتانا” الرسمية بموقع “يوتيوب”.

وتصدّر الأغنية المرتبة الأولى في قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا على “يوتيوب” في السعودية والإمارات والكويت وعدد من البلدان العربية.

وأغنية “مشتاقلك” من ألحان نواف عبدالله، وتوزيع أحمد صالح، ومكس وماستر جاسم محمد. أمّا الكليب فهو من إخراج بسام الترك، وجاء بسيطًا يترجم المعنى العاطفي للأغنية، إذ ظهر من خلاله “المهندس” بمشاهد تعبّر عن ألم الفراق والاشتياق، صورت على متن قارب في البحر.

ولاقت أغنية “مشتاقلك” رواجًا واسعًا منذ صدورها عبر المواقع الموسيقية، إذ تركت أثرًا طيبًا عند الجمهور، فتفاعل معها عدد كبير من المتابعين، وحصدت العديد من التعليقات على صفحات ماجد المهندس في مواقع التواصل الإجتماعي.