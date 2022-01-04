كورونا يطال هنا الزاهد وأحمد فهمي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة المصرية هنا الزاهد عن إصابتها وزوجها الفنان أحمد فهمي بالوباء. وأعلنت الفنانة المصرية عن الأمر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مطالبة كل من تعامل معهما خلال الفترة الماضية أن يطمئن على نفسه، وهي الرسالة التي كتبتها بالعربية والإنجليزية.

وكتبت قائلة “أنا وأحمد إيجابي كورونا.. أي حد تعامل معانا ياريت يطمن على نفسه”، لتصبح هذه هي المرة الثانية التي تصاب فيها هنا الزاهد بفيروس كورونا، حيث سبق وأعلنت عن إصابتها بالفيروس المستجد قبل نحو 9 أشهر بالتحديد في شهر مارس الماضي.

وبهذه الإصابة ينضم الثنائي إلى عدد من الفنانين الذين أصيبوا بالفيروس المستجد مؤخرا، من بينهم شيكو الذي أعلن عن سلبية مسحته بعد 9 أيام من المعاناة، وكذلك الفنان فراس سعيد الذي تجاوز الفيروس المستجد هو الآخر.