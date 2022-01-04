لبنى عبد العزيز تخرج عن صمتها حول تصريحاتها عن "حجاب الفنانات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نفت الفنانة لبنى عبد العزيز التصريحات المنسوبة لها حول وصفها ارتداء بعض الفنانات الحجاب بغرض عمل "شو إعلامي" أو لعدم رغبتهن في الذهاب إلى الكوافير.

وقالت عبد العزيز، في بيان صحفي، إن تصريحاتها جاءت مغايرة لما أوردته لسانها، وإن ما قالته هو أن الإنسان حر فيما يفعل وفيما يرتدي، كما أن لديها يقين بأن عدم حجابها لن ينتقص من إسلامها، وأن الحجاب لا يعني التدين، مؤكدة أنها تتمنى أن يكون حجاب أي امرأة عن اقتناع لأن الله لا يرضى عن النفاق، وأن هناك سيدات يقمن بذلك لأسباب عدة ليس من بينها إرضاء الله.

أشارت إلى أنها لم تقصد بحديثها الفنانات اللاتي اعتزلن واخترن الحجاب لأنها لا تربطها علاقة شخصية بأي منهن، وبالتالي لا تستطيع التحدث عن دوافعهن أو التدخل في علاقتهن مع الله، وأن ما ذكرته على هامش إجابتها كان بناء عن حوار سابق دار بينها وبين إحدى صديقاتها والتي أخبرتها أنها ترتدي الحجاب بدلا من الذهاب إلى الكوافير، لكنها بالطبع لم تقصد تعميم القصة على كافة المحجبات.

وتعجبت لبنى عبد العزيز من تفريغ حديثها من سياقه، ومن تصويرها أمام القراء بأن لها موقف معاد للحجاب وهو أمر ينافي الحقيقة، وأهابت بالمواقع الإخبارية تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، مشددة على أن شخصيتها وقيمها التي تربت عليها لا تتماشى مع أن تتدخل في شؤون الآخرين وعلاقتهم بربهم.

يذكر أن أخر ظهور للفنانة القديرة لبنى عبد العزيز، كان على خشبة مسرح ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 43، وقدمت الفنانة جائزة أحسن ممثلة والتي مُنحت لـ سوامي روتولو، عن دورها في فيلم "كيارا - A Chiara"، الذي شارك ضمن منافسات المسابقة الدولية بالمهرجان.