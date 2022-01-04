سهير زكي.. راقصة أغضبت أم كلثوم بعد الرقص على أغانيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحل اليوم 4 يناير، عيد ميلاد الفنانة والراقصة سهير زكي، والتي ولدت عام 1945، وشاركت في حوالي 75 عملًا فنيًا على مدار مشوارها الفني.

في هذا التقرير نعرض لكم معلومات عن سهير زكي:

- اسمها الحقيقي سهير زكي عبدالله.

- ولدت سهير في 4 يناير 1945.

- تزوجت من محمد عمارة.

- ظهرت كراقصة للمرة الأولى في برنامج "أضواء المسرح".

- قدمت سهير زكي العديد من وصلات الرقص في حفلات زفاف جميع أبناء الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

- قامت بالرقص أمام العديد من الزعماء، ومن بينهم الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون والرئيس التونسي الحبيب بورقيبة.

- أول من قدم رقصات على أنغام أغاني "كوكب الشرق" أم كلثوم، وانزعجت كوكب الشرق بشدة بعدما علمت ذلك، وحاولت منع الأمر، لكن بعدما شاهدت سهير وهي تؤدي فقرتها الراقصة أبدت إعجابها، ونالت طريقة سهير في الرقص إعجاب الست.

- تركت الساحة الفنية عام 1983 بعدما ظهرت بالفيلم الشهير "إن ربك لبالمرصاد".

- شاركت في فوازير "وحوي يا وحوي"، "فوازير ثلاثي أضواء المسرح".

- ظهرت كراقصة في عدة أفلام أبرزها: "الحسناء والطلبة، مطلوب زوجة فورا، حكاية جواز، أنا وهو وهي، الرعب، الشيطان، الرجل اللي باع الشمس، الذئاب، الجواز للجدعان".