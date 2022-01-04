شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبده يحيى حفلاً غنائيًا ضمن فعاليات موسم الرياض 14 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم السعودى محمد عبده، حفلاً غنائيًا، يوم 14 يناير الجارى ضمن فعاليات موسم الرياض، وسوف يغنى محمد عبده باقة من أشهر أغنياته الجديدة ‏والقديمة، حيث يدمج بين أغانى الماضى والحاضر التى كون من خلالها شعبية كبيرة فى الخليج وباقى الدول العربية.



محمد عبده

وأحيا 13 مطربا عربيا احتفالات عيد رأس السنة الميلادية الجديدة 2022 "ليلة تريو الرياض"، ضمن فعاليات موسم الرياض فى نسخته الثانية بالمملكة العربية السعودية، على مسرح محمد عبده أرينا، فى بوليفارد رياض سيتى، وسط حضور جماهيرى كبير.

وشارك فى الحفل الضخم 13 نجما من نجوم الطرب فى الوطن العربى، من السعودية محمد عبده وأصيل أبو بكر، من مصر أنغام، من العراق وليد الشامى وماجد المهندس، من الكويت نبيل شعيل وعبد الله الرويشد ونوال، من الإمارات أحلام وعلى بن محمد، من سوريا أصالة، ومن قطر فهد الكبيسى وأسماء لمنور من المغرب.