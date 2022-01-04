فن ومشاهير

يسرا تنعى الإعلامي إبراهيم حجازي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة يسرا، الإعلامي إبراهيم حجازي، الذي وافته المنية أمس 3 يناير الجاري.

ونشرت يسرا صورة الراحل، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، فقدنا اليوم إعلامي مميز ومصري أصيل عاشق لبلده".

وأضافت: "اللهم أرحمه وأغفر له وألهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان، خالص عزائي للعائلة جميعًا".

ومن ناحية أخرى كان أخر أعمال الفنانة يسرا مسلسل "حرب أهلية" في شهر رمضان 2021، مع النجوم: مايان السيد وجميلة عوض وباسل خياط وأروى جودة ورشدي الشامي وسينتيا خليفة وغيرهم، من إخراج سامح عبدالعزيز.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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