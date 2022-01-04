يسرا تنعى الإعلامي إبراهيم حجازي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة يسرا، الإعلامي إبراهيم حجازي، الذي وافته المنية أمس 3 يناير الجاري.

ونشرت يسرا صورة الراحل، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، فقدنا اليوم إعلامي مميز ومصري أصيل عاشق لبلده".

وأضافت: "اللهم أرحمه وأغفر له وألهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان، خالص عزائي للعائلة جميعًا".

ومن ناحية أخرى كان أخر أعمال الفنانة يسرا مسلسل "حرب أهلية" في شهر رمضان 2021، مع النجوم: مايان السيد وجميلة عوض وباسل خياط وأروى جودة ورشدي الشامي وسينتيا خليفة وغيرهم، من إخراج سامح عبدالعزيز.