فن ومشاهير

محمد منير يغني "علي صوتك" في عيد ميلاد إلهام شاهين (صور وفيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك الفنان محمد منير "الكينج" في الاحتفالية التي أقامتها الفنانة إلهام شاهين، بمناسبة عيد ميلادها الذي يوافق 3 يناير من كل عام.

ونشرت المذيعة بوسي شلبي، عبر حسابها على موقع "إنستجرام" فيديو من الاحتفالية ظهر خلاله منير جالسا وممسكا بميكروفون ليغني "علي صوتك" بينما يقوم الحضور بالتصفيق والهتاف باسمه.

جدير بالذكر أن الفنان محمد منير أحيا قبل أيام حفلا غنائيا كبيرا شهد حضور قطاع عريض من جمهوره، وعبر بعدها في تصريح خاص لـ"الخليج 365" عن سعادته بلقاء محبيه: "الحمد لله كانت هناك حالة اشتياق جميلة لدي للجمهور، وعشنا معا بتوفيق من الله حالة من الحب، وكانت هناك طاقة محبة ربنا أكرمنا بها، وأعطتنا الدفء، وكنت حريص على تقديم أفضل ما لدي على قدر مشاعرهم الجميلة".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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