قبل عرضه في السينمات.. طرح بوسترات "معالي ماما" للفنانة بشرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تنتظر الفنانة بشرى طرح فيلمها "معالي ماما" في دور العرض السينمائي خلال الفترة المُقبلة، والذي تم مؤخرًا الكشف عن البوسترات الخاصة به ضمن حملته الترويجية.

وجمع الملصق الدعائي الرئيسي، أبطال العمل: الفنانة بشري والفنان محمود الليثي بالفنانة نور إيهاب والفنان سليم ترك الشهير بسولي والفنان ياسين أمير، وبوسترات منفصلة لكل فنان منهم بعدسة المصور هيثم خليفة.

وكان المونتير محمود مهدي انتهى من جميع تفاصيل المونتاج الخاصة بالفيلم، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، من خلال علاقة الأم بأطفالها في ظل وجود مسئوليات أخرى تحيط بها.

فيلم "معالي ماما" بطولة بشرى ومحمود الليثي، ونخبة من الشباب نور إيهاب، وسليم الترك الشهير بسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام، وعدد من النجوم، منهم: سامي مغاوري، ونور قدري وعلاء مرسي وحسام داغر ومحمد علي رزق، وشريف باهر، وطاهر أبو ليلة وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، وإخراج أحمد نور، والذي يشارك في إنتاجه مع أمجد بدر ونانسي يوسف ومسئول إعلامي يارا أحمد.