محمود عبدالمغني يدخل عالم "الرواية" بعد أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يبدأ الفنان محمود عبدالمغني تصوير مشاهده في مسلسل "الرواية" في شهر يناير الجاري، بعد أسبوع تقريبا، إذ ينطلق تصوير العمل، الذي يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين.

وتعاقد عبدالمغني، على مسلسل "الرواية"، وتدور أحداثه حول جريمة قتل داخل عرض مسرحي، ونبدأ رحلة البحث عن القاتل في إطار درامي لا يخل من الإثارة والتشويق.

ويلعب عبدالمغني دور صبري الدقاق، مخرج العرض المسرحي الذي تقع جريمة القتل يوم افتتاحه.

مسلسل "الرواية" تأليف شادي محسن وأمير شوقي، إنتاج كلا من شركة "ديفرنت آرت" و"برو ميوزك ستديو"، منتج فني مصطفى يوري، مدير تصوير يوسف البارود، ستايلست منى عبدالسلام، مهندس ديكور محمد مصطفى، إخراج أمير شوقي.