شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشناوي: عادل إمام خاف من تقديم فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الناقد طارق الشناوي، خلال برنامج كلمة أخيرة للإعلامية لميس الحديدي على شاشة on، في حلقة خاصة حول ذكرى رحيل الكاتب الكبير وحيد حامد، إن وحيد لم يُفصِّل عملا معينا من أجل النجم عادل إمام رغم قربهما، وأشار إلى أن هناك أعمالا كثيرة رشح فيها النجم عادل إمام، وعندما قدمها أحمد زكي تفوق فيها مثل فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة"، وذلك يعود لأن الفيلم غير مكتوب للنجم عادل إمام.

وأضاف طارق الشناوي، أن عادل إمام خاف من تقديم فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة"؛ لأنه كان الفيلم رقم 6 الذي يجمع شريف عرفة ووحيد حامد وعادل إمام، ووحيد مؤمن بما يقدمه، وأحمد زكي قدّم الفيلم وكان واحدا من أحلى الأفلام له ولوحيد وشريف أيضا، مضيفا أن فيلم "سوق المتعة" رشح فيه عادل إمام أيضا ولكن محمود عبد العزيز هو الذي قدمه.

وأكمل طارق الشناوي أن عادل إمام بالنسبة للكاتب مثل الجريدة أو البرنامج، يراه الملايين، وبالتالي الكاتب يحب أن يصل كلامه من خلاله.

وحيد حامد كاتب سيناريو كبير رحل عن عالمنا العام الماضى يوم 2 يناير 2021، بعدما ترك كمًا كبيرًا من الأعمال الإبداعية اجتماعية ذات بعد سياسى تناقش قضايا المجتمع المصرى، التى جعلته يتعاون مع كبار المخرجين المصريين، أمثال سمير سيف، شريف عرفة وعاطف الطيب.

حاز وحيد حامد على الكثير من الجوائز منها: "جائزة أحسن مسرحية عن مسرحية (آه يا بلد) من وزارة الثقافة، عام 1972، جائزة مصطفى أمين وعلى أمين عن فيلم (البريء) عام 1986، جائزة الفارس الذهبى التى تمنحها إذاعة الشرق الأوسط لأفضل كاتب سينمائى من عام 1990 حتى عام 2002م، جائزة أفضل مسلسل تليفزيونى (العائلة) من وزارة الاعلام، عام 1994، جائزة أحسن سيناريو عن مسلسل (الجماعة) من مهرجان القاهرة للإعلام العربي، وحاز على جائزة الهرم الذهبى التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 42"، وغيرها الكثير من الجوائز.