اتهام بيلي إيليش بالعنصرية ضد العرب… والسبب؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 يناير 2022 02:44 صباحاً - بعد سؤال غير لائق طرحته النجمة العالمية بيلي إيليش من خلال خاصية ستوري على موقع إنستغرام ونسبته إلى أحد المعجبين بها يدور حول إمكانية علاقة حميمة مع عربي، تعرضت النجمة العالمية لاتهامات بالعنصرية وشن عد دمن متابعيها هجوم حاد عليها من بينهم عارض الأزياء المغربي يوسف شريبة.

وأصر مصمم وعارض الأزياء المغربي يوسف شريبة أن يهاجم النجمة بيلي إيليش على طريقته الخاصة ويؤكد من خلال تعليق رد عليها فيه أن كاتب السؤال لا يمثل كل العرب.

أضاف شريبة في رده على بيلي إيليش: كان عليك عدم نشر هكذا سؤال من الأساس إلى جانب إجابتك التي لا نرضى بها كعرب ، و أستغرب يوسف هذه العنصرية الواضحة من نجمة عالمية لها حضورها في جميع دول العالم والسخرية من العرب لن تضيف إلى رصيدها شيئاً.

وختم: اساساً بيلي إيليش غير متزنة في تصريحاتها وتصرفاتها لكن يجب عدم السكوت عن تجاوزات ممكن أن تلقي الضوء على عنصرية مفرطة لا تشبه عصرنا الحديث …