ياسمين صبري في ورطة بعد ظهورها بمعطف ارتدته جورجينا رودريغيز قبلها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 يناير 2022 02:44 صباحاً - تواجه الفنانة المصرية ياسمين صبري، مجدداً اتهامات بتقليد جورجينا رودريغيز، صديقة لاعب الكرة الشهير كرستيانو رونالدو وذلك بعد أن ظهرت في ليلة رأس السنة بإطلالة اعتمدت فيها على جاكيت فرو مطابق لنفس إطلالة جورجينا.

وجاء هذا الاتهام لياسمين بعد أن قام البعض بالمقارنة بين تاريخ صورة كل واحدةٍ منهما بالمعطف، ليتبين أن جورجينا التقطت صورة لها فيه بتاريخ العاشر من ديسمبر/كانون الأول 2021، خلال رحلة مع عائلتها، بينما ارتدت ياسمين المعطف في الصورة الخاصة برأس السنة الميلادية 2022.

وكانت ياسمين صبري قد احتفلت، بحلول العام الجديد 2022، رفقة زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة. وظهرت ياسمين صبري بإطلالة هادئة مرتدية فستان أنيق باللون الفضي، بأكمام طويلة وفتحة كشفت عن ساقها، وعليه فرو بني، ومكياج سموكي، وبتسريحة شعر رقيقة.

وقد تعرضت ياسمين صبري لموجة من السخرية جاءت في أغلب التغليقات لتؤكد على أنه تقليد أعمى فيما قال آخرون: ”لا تظلموا ياسمين، صدفة بحتة كما الصدف الأخرى“.