شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشناوي: الإخوان حاولوا الانتقام من وحيد حامد وسجنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج مروان حامد، نجل الكاتب الراحل وحيد حامد، خلال برنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي في ذكرى وفاته الأولى، على شاشة on، إن هناك قصة حب وعشرة وكفاح جمعته مع والدته زينب سويدان، أثناء العمل على مسلسل طائر الليل الحزين الإذاعي، حيث سجلت والدته التتر وبدأت علاقتهما منذ ذلك الوقت.

وأضاف مروان حامد، أن هناك أعمالا كثيرة كان هناك خوف في المنزل بسببها، وكنت شخصيا قلقا على والدي من المضايقات، خاصة أنه في آخر 10 سنوات بدات هذه الضغوط تؤثر عليه بشكل كبير، لكنه كانت لديه قناعة وشغف.

ومن جانبه قال الناقد طارق الشناوي، إن وحيد حامد ابن بلد وعمدة أي قعدة وعمدتنا في مهرجان كان، حيث كان في التسعينات يقوم بحجز 25 كرسي في المهرجان للنقاد والصحفيين المصريين.

وأوضح طارق الشناوي أن وحيد حامد توقف عن الكتابة لمسلسل عبد الحليم حافظ، أرجوك لا تفهمني بسرعة، بسبب الإذاعية صفية المهندس، حيث كان له مسلسل آخر على إذاعة صوت العرب، ورفضت وقتها أن يكون له مسلسلان في الإذاعة ووقتها رفض وحيد حامد استكمال كتابة سيناريو مسلسل أرجوك لا تفهمني بسرعة.

وأكمل طارق الشناوي أن عبد الحليم ذهب إلى مروان حامد وخطيبته وقتها زينب سويدان، حيث كانا سهرانين في أحد أماكن السهر، ووقف أمامه يحييه على موقفه معللا ذلك بأنه يحافظ على حقه الأدبي.

وأشار طارق الشناوي إلى أن الإخوان قرروا للانتقام من وحيد حامد اطفي فترة سطوتهم وأقاموا دعوة على فيلم طيور الظلام وكانوا يريديون سجنه.

وحيد حامد كاتب سيناريو كبير رحل عن عالمنا العام الماضى يوم 2 يناير 2021، بعدما ترك كمًا كبيرًا من الأعمال الإبداعية اجتماعية ذات بعد سياسى تناقش قضايا المجتمع المصرى، التى جعلته يتعاون مع كبار المخرجين المصريين، أمثال سمير سيف، شريف عرفة وعاطف الطيب.

وحاز وحيد حامد على الكثير من الجوائز منها :" جائزة أحسن مسرحية عن مسرحية (آه يا بلد) من وزارة الثقافة، عام 1972، جائزة مصطفى أمين وعلى أمين عن فيلم (البريء) عام 1986، جائزة الفارس الذهبى التى تمنحها إذاعة الشرق الأوسط لأفضل كاتب سينمائى من عام 1990 حتى عام 2002م، جائزة أفضل مسلسل تليفزيونى (العائلة) من وزارة الاعلام، عام 1994، جائزة أحسن سيناريو عن مسلسل (الجماعة) من مهرجان القاهرة للاعلام العربي، وحاز على جائزة الهرم الذهبى التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 42"، وغيرها الكثير من الجوائز.