شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حامد: عادل إمام أول من وافق على المشاركة في "عمارة يعقوبيان" ودعمني كثيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج مروان حامد، نجل الكاتب الراحل وحيد حامد، خلال برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي في ذكرى وفاته الأولى، على شاشة on، إن الفنان عادل إمام كان داعما له وهو أول من وافق على المشاركة في فيلم "عمارة يعقوبيان" ودعمه كثيرا.

وأضاف مروان حامد إلى أن بداية عمله كمخرج مع عادل كانت فرصة كبيرة، مشيرا إلى أن عادل إمام دعمه بشكل كبير وسانده كثيرا خلال تصوير الفيلم.

وأكمل مروان أن الفنان نور الشريف أيضا معلم كبير وفنان قدير وكان داعم له في تصوير عمارة يعقوبيان وما بعد الفيلم، وأوضح مروان أن كل نجوم فيلم عمارة يعقوبيان هم سبب نجاح الفيلم.

وحيد حامد كاتب سيناريو كبير رحل عن عالمنا العام الماضى يوم 2 يناير 2021، بعدما ترك كمًا كبيرًا من الأعمال الإبداعية اجتماعية ذات بعد سياسى تناقش قضايا المجتمع المصرى، التى جعلته يتعاون مع كبار المخرجين المصريين، أمثال سمير سيف، شريف عرفة و عاطف الطيب.

حاز وحيد حامد على الكثير من الجوائز منها :" جائزة أحسن مسرحية عن مسرحية (آه يا بلد) من وزارة الثقافة، عام 1972، جائزة مصطفى أمين وعلى أمين عن فيلم (البريء) عام 1986، جائزة الفارس الذهبى التى تمنحها إذاعة الشرق الأوسط لأفضل كاتب سينمائى من عام 1990 حتى عام 2002م، جائزة أفضل مسلسل تليفزيونى (العائلة) من وزارة الاعلام، عام 1994، جائزة أحسن سيناريو عن مسلسل (الجماعة) من مهرجان القاهرة للاعلام العربي، وحاز على جائزة الهرم الذهبى التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 42"، وغيرها الكثير من الجوائز.