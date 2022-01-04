حسن شاكوش يعلق على رقص غادة عادل وحسن الرداد على "هنعمل لغبطيطا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعرب المطرب الشعبي حسن شاكوش عن سعادته بعد مشاهدته مقطع فيديو، ظهرت فيه الفنانة غادة عادل، والفنان حسن الرداد وهما يرقصان على مهرجان "هنعمل لغبطيطا"، في كواليس مسرحية "في نص الليل".

وأعاد شاكوش نشر الفيديو، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وعلق: "النجمة غادة عادل والنجم حسن الرداد والنجم محمد عبدالرحمن حبايب قلبي، هوبا رجعنا ليكو".

مسرحية "في نص الليل" بطولة النجوم: غادة عادل وحسن الرداد ومحمد عبدالرحمن وريم مصطفى وسليمان عيد ومصطفى هريدي ومصطفى بسيط ونيللي محمود، إنتاج شركة ABK media Bahgat kamar، والمسرحية مستوحاة من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر، ويخرجها عمرو عرفة.

المسرحية تعتمد على استخدام خاصية البروجيكشن والجرافيكس من خلال د. محمود صبري، والاستعراضات للدكتور عاطف عوض، والإضاءة لمدير التصوير السينمائي وائل درويش وديكور إسلام البنا والموسيقى والألحان للموسيقار محمود طلعت، إشراف عام على الإنتاج أسامة الخبيري، إنتاج شركة ABK وتمثلها إنجي عبدالحافظ.