شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حامد: والدي تلقى تهديدات ووضعوا عليه حراسة من وأنا في إعدادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج مروان حامد، نجل الكاتب الراحل وحيد حامد، خلال برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي في ذكرى وفاته الأولى، إن مكتب والده بالمنزل مكان ممنوع الاقتراب منه، وأنه كان يتضايق من تحريك أي ورقة من مكتبه، وأنه كان يجب عليه أن ينتقي التوقيت المناسب للحديث معه، خاصة إذا كان يعمل على سيناريو ويحتاج منه تركيزا.

وأضاف مروان حامد، إن مسلسل الجماعة والده وحيد حامد بذل فيه مجهود كبير بجزئيه الأول والثاني وكتابة الجزء التالت الذي لم يكتمل كتابته بسبب وفاته.

وأشار مروان إلى أن فيلمي البرىء والغول صاحبتهما مشاكل كثيرة، ولكنه عاصر أزمة فيلم طيور الظلام، حيث رُفعت عليه قضايا من محامين تابعين للإخوان لمنع الفيلم، وأنه عاصر أيضا مشكلة مسلسل العائلة أول مسلسل يواجه فكرة التطرف وكان هناك فكر اغتيالات منتشر وتلقي تهديدات بعد مسلسل العائلة، ووُضعت عليه حراسة منذ أن كان مروا في المرحلة الأعدادية.

وحيد حامد كاتب سيناريو كبير رحل عن عالمنا العام الماضى يوم 2 يناير 2021، بعدما ترك كمًا كبيرًا من الأعمال الإبداعية اجتماعية ذات بُعد سياسى تناقش قضايا المجتمع المصرى، التى جعلته يتعاون مع كبار المخرجين المصريين، أمثال سمير سيف، شريف عرفة وعاطف الطيب.

حاز وحيد حامد على الكثير من الجوائز منها: "جائزة أحسن مسرحية عن مسرحية (آه يا بلد) من وزارة الثقافة، عام 1972، جائزة مصطفى أمين وعلى أمين عن فيلم (البريء) عام 1986، جائزة الفارس الذهبى التى تمنحها إذاعة الشرق الأوسط لأفضل كاتب سينمائى من عام 1990 حتى عام 2002م، جائزة أفضل مسلسل تليفزيونى (العائلة) من وزارة الاعلام، عام 1994، جائزة أحسن سيناريو عن مسلسل (الجماعة) من مهرجان القاهرة للاعلام العربي، وحاز على جائزة الهرم الذهبى التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 42"، وغيرها الكثير من الجوائز.