شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحيم كمال يحتفل بتوقيع روايته "أبناء حورة".. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل السيناريست عبد الرحيم كمال غدًا الثلاثاء بتوقيع روايته "أبناء حورة" في مكتبة الزمالك، ويدير الندوة الناقد الصحفى سيد محمود والكاتب خالد الخميسى ويشارك بها عدد كبير من النجوم الكبار مثل السيناريست ناصر عبد الرحمن والشاعر الغنائي إبراهيم عبد الفتاح والمطرب الكبير علي الحجار.

من ناحية أخرى يواصل السيناريست عبد الرحيم كمال، كتابة حلقات مسلسله الجديد "جزيرة غمام" الذى يجمع الفنانين طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب وأحمد أمين وروبى، وإخراج حسين المنباوى، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وتدور أحداث العمل في حقبة زمنية قديمة ويسلط الضوء على مصر قبل أكثر من 100 عام.

وتعمل الشركة المنتجة على التحضيرات الأخيرة للعمل، من حيث إبرام التعاقدات مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة، واختيار الملابس التي تتناسب مع الفترة الزمنية التي تدور فيها أحداث المسلسل، إضافة إلى بناء ديكورات ضخمة في مدينة الإنتاج الاعلامى، على أن يتم انطلاق التصوير قبل نهاية العام الجارى.

مسلسل "جزيرة غمام" يجمع فتحي عبد الوهاب وطارق لطفي والمؤلف عبد الرحيم كمال للمرة الثانية بعد مسلسل "القاهرة كابول" التي تم عرضه في رمضان الماضي، فيما يتعاون مع روبى مجدداً بعد مسلسل "أهو دا اللى صار" الذى عرض عام 2019 وشارك في بطولته أحمد داود، محمد فراج وعدد آخر من الفنانين.

يذكر أن الكاتب عبد الرحيم كمال قدم مسلسل "أهو دا اللى صار" في حقبة زمنية قديمة أيضاً، وتحديداً منذ عام 1918 حتى 2018، وشارك في العمل روبى، سوسن بدر محمد فراج، أروى جودة، أحمد داود، محمود البزاوى، ألفت عمر، الهام عبد البديع، منة بدر تيسير، وعلى الطيب ومحمد دسوقى، لاشينة لاشين وإخراج حسام على.