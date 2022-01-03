شكرا لقرائتكم خبر عن "البنت الحلوة" أغنية جديدة لـ إيهاب توفيق وطرحها خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان إيهاب توفيق من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "البنت الحلوة"، من كلمات وألحان وتوزيع محمد شفيق، إشراف تامر عبد المنعم، وسوف يطرحها على قناته على يوتيوب بعد أيام قليلة، وهذه الأغنية هي ثالث أغنية يطرحها خلال الأشهر القليلة الماضية من ألبومه الجديد.

كان إيهاب توفيق، قد طرح خلال شهر نوفمبر الماضى فيديو كليب "أنت اختياري" على يوتيوب، وهى من كلمات وألحان محمد رفاعى، توزيع عادل عايش، وتم تصوير الكليب فى الإمارات وتحديدًا مدينة دبى، حيث تعاون فيها إيهاب توفيق مع المخرج عادل سرحان.

ونشر توفيق، كليب الأغنية عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، وتقول كلمات مطلعها: "انت اختيارى.. فى حاجات كتير فى حياتي كانت مش عادية.. يلا نسرق بالسعادة اللى جاى من عُمرنا.. يلا نبنى قصر عالى ع القمر لينا وحدنا.. والنجوم تشهد علينا وتحكى قصة حُبنا.. بكرا ليك انت بس والحياة انت وأنا".

وقال الفنان إيهاب توفيق مؤخرا أثناء استضافته ببرنامج "سهرانين"، الذى يقدمه الفنان أمير كرارة ويذاع على قناة On، إنه يحب الموسيقى منذ صغره، وتعلم العود على يد صديق والده، مضيفاً: "عندما كنت أشاهد فوازير أو إعلانات كنت أتحدى أن أعزفها فى أقل من 48 ساعة، ودائما كنت أسمع عبد الحليم ووردة، وكنت أحب الدراسة جدا ونويت أن أصل لأعلى مستوى فى التعليم".

وأضاف إيهاب توفيق: "عندما كنت فى سن العاشرة كان يستهويني جداً بدلة الضابط، وقررت أن أكون ضابطا، إلى أن وصلت للثانوية بدأت أتجه للموسيقى وأعشقها وقررت دراستها ولم أكن أنوى أن أكون مطربا، وكنت أود أن أكون دكتورا بكلية التربية الموسيقية، وكنت من المتفوقين وطيلة سنوات الكلية كنت من الأوائل".

وأكد إيهاب توفيق: "بعد تخرجى قابلت محمد عبد الوهاب وفزت بمسابقة الغناء، وبدأ الكثيرون يسألوننى لماذا لا أغنى، حتى تعاقدت مع شركة إنتاج، وحتى جاءت الفرصة فى ألبوم لقاء النجوم 1، مع حميد الشاعرى ومصطفى قمر، وعندما قابلت عبد الوهاب غنيت له أغنيته (من غير ليه)، وأعجب بها وطلب مني أن أعيدها مرة أخرى، وهو من اختار لي الاسم الفني إيهاب توفيق".

وكان إيهاب توفيق قد طرح خلال شهر نوفمير فيديو كليب"أنت اختيارى"، على يوتيوب، وهى من كلمات وألحان محمد رفاعى، توزيع عادل عايش، وتم تصوير الكليب فى الإمارات وتحديدًا مدينة دبى، حيث تعاون فيها إيهاب توفيق مع المخرج عادل سرحان.

ونشر توفيق، كليب الأغنية عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، وتقول كلمات مطلعها: "انت اختيارى.. فى حاجات كتير فى حياتي كانت مش عادية.. يلا نسرق بالسعادة اللى جاى من عُمرنا.. يلا نبنى قصر عالى ع القمر لينا وحدنا.. والنجوم تشهد علينا وتحكى قصة حُبنا.. بكرا ليك انت بس والحياة انت وأنا".