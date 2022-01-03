شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات جديدة للموسم الثالث من مسلسل Snowpiercer.. يعرض بعد أيام "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة المنتجة لمسلسل الإثارة والحركة Snowpiercer، عن لقطات جديدة من الموسم الثالث المقرر طرحه يوم 24 يناير الجاري عبر المنصة الأمريكية نتفليكس، ليضم الكثير من اللقطات التي جاءت أبرزها ظهور بعض الأحياء على الكوكب بعيداً عن القطار الذى يبدو عليه اثار الدمار.

هدت نهاية الموسم الثانى من"Snowpiercer"، تخطيط Layton وRuthاللذان تم نفيهما إلى سيارة Big Alice، لاستعادةSnowpiercer، وذلك بمساعدة خافيير وألكسندرا، وبالتالي عاد لايتون وروث إلى Snowpiercer واحتشدوا مع أنصارهم، كما دمرت جوزي سيارة حوض السمك، وفصل رأس Snowpiercer عن السيارات المتبقية البالغ عددها 1023.

ويدور المسلسل فى إطار خيال علمى، ويحكى قصة مجموعة تعيش على متن 1001 سيارة، وهؤلاء السكان هم من تبقى من البشرية بعد أن يتجمد الكوكب، وذلك حسب التقرير الذى نشر على موقع tvseriesfinale.

مسلسل Snowpiercer من بطولة جينيفر كونيلى، وديفيد ديجز، أليسون رايت، ميكي سومنر، سوزان بارك، إدو جولدبرج، كاتى ماك جينينس،لينا هال، أناليز باسو، سام أوتو، روبيرتو أوربينا، شيلا فاند وجايلين فليتشر.

وكانت قد انضمت الممثلة أرشى بانجابى إلى الموسم الثالث من Snowpiercer، الذى يعرض على شبكة TNT، ويعرض منه حاليا الموسم الثانى، ولم تكشف الشبكة عن أى تفاصيل حول شخصيتها، بخلاف أن الشخصية التى ستلعبها سيكون اسمهاAsha، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".