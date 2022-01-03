شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى: أنا مع هانى شاكر فى قراره.. وأحمد عدوية اتظلم رغم عدم تقديمه شيئًا مؤذيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم الكبير محمد صبحى لـ"تليفزيون الخليج 365"، إنه يحضر حاليًا لعمل درامى ضخم بعنوان "رحلة المجنون"، ولم ينتهِ من كتابته حتى الآن، موضحًا أن المسلسل يناقش فكرة مجنونة فى هذا العصر ورفض الكشف عن تفاصيله قبل انطلاق تصويره.

وعن رأيه فى أزمة نقيب المهن الموسيقية هانى شاكر مع مطربي المهرجانات ومحاولهم تقنين أوضاعهم، قال الفنان الكبير محمد صبحى، نقيب الموسيقين هانى شاكر من حقه أن يأخذ قرارات سليمة ضد هذه الأغانى التى تكون خادشة للحياء، وفى عصر أحمد عدوية رغم إنه لم يقدم شيئا مؤذيًا إلا أنه ظُلم ونفس الأمر للمطرب الشعبى شعبولا ظهر فى جيل قوى ولم يغنى أغنية بها لفظ خارج.

وفى السياق ذاته وخلال ندوته مع قسم الفن باليوم السابع، قال النجم الكبير محمد صبحى، إنه لم يشارك فى عملين جارى تصويرهما فى آن واحد حتى يستطيع التركيز بشكل أفضل، ولكنه حينما يقدم مشروعا فنيا سواء سينما أو مسرح أو دراما، يكون مركزا فى عمل واحد فقط، لافتًا إلى أنه دائما يقول أنه سيعود للسينما بعد فترة غياب دامت لـ 30 عاما بفيلم هادف ويحمل رسالة قوية، معلقا: "أرفض أن العمل يقال عليه إنه فيلم لطيف، ولكن أرغب أن يقال فيلما قويا".

وتابع محمد صبحى قائلا: "الشخصيات التى قدمتها فى الدراما مثل بابا ونيس وسنبل وغيرها أثرت فى الشارع المصرى، وما زالت تؤثر حتى الآن، وفكرة أن أقدم أجزاء أخرى من هذه الأعمال صعب جداً لأننى حينما قدمت ونيس عام 1994 كان هو جزء واحد ونجاحه هو الذى فرض عليا أن أقدم سلسلة منه، لافتًا إلى أنه كان يرى أن هناك بعض الصفات البسيطة جدًا كانت تحتاج للتغيير فى تربية الأبناء.

وبشكل فكاهى قال محمد صبحى: "النهاردة عايزة تمسكى العصاية وتنزلى تضربى العيال فى الشارع كله".