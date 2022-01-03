شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة هنا الزاهد وأحمد فهمى بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيبت الفنانة هنا الزاهد وزوجها الفنان أحمد فهمى، بفيروس كورونا، حيث كتبت هنا الزاهد عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلة: "أنا وأحمد إيجابي كورونا، أى حد اتعامل معانا ياريت يطمن على نفسه".





واجتمع الثنائى أحمد فهمى وزوجته هنا الزاهد مؤخرا في مسرحية بعنوان "جوازة معفرتة" التي عرضت في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وشاركهما في البطولة، محمد أنور، بيومى فؤاد بوستراتهم على انستجرام.

وتسجل المسرحية التعاون الثانى بين أحمد فهمى وهنا الزاهد بعدما قدما سوياً مسلسل "الواد سيد الشحات" في شهر رمضان 2019، وشارك في بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود وعدد من ضيوف الشرف وإخراج أحمد الجندى، كما ظهر فهمى كضيف شرف في حكاية من حكايات "حلوة الدنيا سكر" الذى خاضت به هنا الزاهد أولى بطولاتها المطلقة في الدراما.

وكان آخر أعمال أحمد فهمى فيلم "العارف" الذى يشارك فى بطولته إلى جانب أحمد عز، محمود حميدة، مصطفى خاطر، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وغيرهم، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج سينرجي فيلمز، وانطلق فى دور العرض بموسم عيد الأضحى الماضى ومستمر عرضه فى السينمات حتى الآن، وتخطت ايراداته حاجز 60 مليون جنيه.

يذكر أن هنا الزاهد يعرض لها حاليا مسلسل "أنا وهي" تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة أحمد حاتمى، أشرف عبد الباقى، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، محسن منصور، محمود البزاوى كما تشارك فى بطولة فيلم "بضع ساعات فى يوم ما"، للمخرج عثمان أبو لبن، والمأخوذ من وراية تحمل نفس الاسم، ويكتب السيناريو والحوار كاتب نفس الرواية محمد صادق، وإخراج عثمان أبو لبن.