شكرا لقرائتكم خبر عن أميمة طالب بعد برومو "مية مية": أحسنتى جدًا يا بتول والمخرجة ترد: حبيبتى يا ميمو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلة مدح وغزل بين المطربة أميمة طالب نجمة ستار أكاديمى، والمخرجة بتول عرفة بعد طرح برومو أغنية "مية مية"، والتى تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، حيث أشادت المطربة أميمة طالب في تدوينة على حسابها الشخصى بموقع التدوينات "تويتر"، قائلة: "حبيبة قلبى يا بتول أحسنتى جدًا أنتى شاطرة قوى في شغلك، وأنا سعدت بالتعامل معاكى، ذوق وأخلاق ربنا يحميكى يا صديقتى".

وردت عليها المخرج بتول عرفة على نفس منشورها قائلة: "حبيبتى يا ميمو أنتى اللى صوت عظيم وتستاهلى كل خير حبيبتى، مبروك حبيبتى وربنا يكرمنا إن شاء الله".

وكانت المخرجة بتول عرفة قد طرحت منذ قليل برومو أحدث أعمالها وهو كليب "مية مية" غناء أميمة طالب، وألحان سهم، ويشهد الكليب ظهور خاص للفنانة الكوميدية شيماء سيف، ومن المقرر طرح الكليب خلال الأيام القليلة المقبلة.

وشوقت المخرجة بتول عرفة الجمهور، وكتبت عبر صفحتها على تويتر: "جديدى مع صوت من أهم وأحلى أصوات الوطن العربى، أميمة طالب "مية مية"، من ألحان العبقرى سهم، وظهور خاص للنجمة القمر شيماء سيف، وإخراجى بتول عرفة، قريباً إن شاء الله.



